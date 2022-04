Tiroteio causou tumulto no Centro do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/04/2022 22:43

Rio - Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um militar da Marinha reage a uma 'saidinha de banco' e inicia um tiroteio que deixou em pânico quem passava pela na Rua Visconde de Inhaúma, no Centro do Rio, na tarde desta segunda-feira (25). A troca de tiros terminou com sete baleados.

Vídeo mostra pânico durante um tiroteio após uma 'saidinha de banco' que terminou com sete baleados, na tarde desta segunda-feira (25), na Rua Visconde de Inhaúma, no Centro do Rio. #ODia pic.twitter.com/wJTkH7G7KE — Jornal O Dia (@jornalodia) April 26, 2022

Dois bandidos em uma moto tentaram assaltar o militar, que estava armado e reagiu. No vídeo, é possível ver um grupo de mulheres correndo enquanto outra pessoa se joga no chão. Além do bandido e do oficial, outras cinco pessoas que estavam passando pelo local foram atingidas.Seis feridos foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar e um sétimo baleado está no Hospital Quinta D'Or. A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que Gabriel Augusto Pinto Lima encontra-se em estado estável. Os outros pacientes já tiveram alta hospitalar.