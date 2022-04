Há 39 anos, Jorge Perlingeiro acumulava a função de locutor do Carnaval com a de diretor social da Liesa; agora, ele é presidente da Liga - Divulgação/ Liesa/ Magaiver Fernandes

Publicado 25/04/2022 09:53 | Atualizado 25/04/2022 09:54

"Bateria dez, nota dez!" A voz que lê as notas atribuídas às escolas de samba no dia da apuração, depois que as 12 agremiações já deram tudo de si na Avenida é inconfundível e conhecida internacionalmente.

Há 39 anos na Liga, Jorge Perlingeiro acumulava a função de locutor do Carnaval, com a de diretor social da Liga das Escolas de Samba. Este ano, sua responsabilidade aumentou ainda mais. Ele tornou-se o presidente da Liesa, após a saída de Jorge Castanheira.

No comando da Liga em momento crucial, de retorno de desfiles após a pandemia, Perlingeiro acompanhou as agremiações de muito perto, para conferir se tudo estava nos conformes.

E, apesar da morte de uma menina de apenas 11 anos, esmagada por um carro alegórico no dia 20, Perlingeiro defende que o espetáculo foi "brilhante". E não parou para grandes cumprimentos nem para fazer a social.

Passou a noite abrindo portão, recebendo os integrantes da concentração e desfilando com a escola no início. Seu point, no setor 9, de onde assistia os desfiles, ficou "abandonado" este ano.

"EStou na Liesa desde sua fundação, vai completar 40 anos. Sempre tive a tradição de receber escola na concentração. Sou coordenador da Liesa há mais de 20 anos. Não abdiquei da minha função de coordenador para fazer social ou algo que o valha, visitando gente. Eu fiquei fazendo o que eu sempre faço. EStou presidente, não sou presidente", afirma.

PERFEITO

Para ele, o espetáculo foi perfeito, levando em consideração o retorno no pós pandemia. "Foi fantástico, perfeito, acima da média, a nova iluminação colaborou muito também", observou.

Questionado sobre as medidas que poderiam ser tomadas para aumentar a segurança na dispersão das escolas de sambae sobre a existência de um documento que teria sido feito pela Liga e entregue à Riotur, ele desconversa.

"Não passou nada por mim até então. Nada foi feito até agora. Não sei da existência desse documento", diz ele, aos 77 anos "bem vividos", como ele próprio se orgulha em dizer para todos.

A disposição é comentada até pelos seguranças da Liga. "É um pique danado e ele é bem atencioso com as escolas. Faz questão de vir no portão, receber as pessoas. E observam essa simpatia", diz um segurança na concentração, sem se identificar.

"PRECISO CORRER"

Apesar da simpatia, a conversa com a reportagem acabou encerrada na hora de buscar o resultado, com as notas dos jurados.

"Minha filha, preciso correr para buscar as notas, não posso demorar mais", diz ele, ao entrar na primeira parada dos jurados.

A locução do novo presidente da Liesa é boa, mas a operacionalidade, sem dúvida, é dez. Nota dez!