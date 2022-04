Gisele foi encontrada morta próximo à Ponte Feliciano Sodré, no Canal do Itajurú - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/04/2022 14:56

Rio - Uma mulher, identificada como Gisele de Cássia Vieira, 49 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira (25) no Canal do Itajurú, próximo à Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Agentes da 126ª DP (Cabo Frio) estão conversando com testemunhas para tentar entender o ocorrido. Além disso, buscam imagens de câmeras de segurança que auxiliem na investigação.

A vítima estava de biquíni e foi encontrada boiando na água por moradores da região que passavam pelo local. Os bombeiros foram acionados às 6h57 e removeram o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará por exames.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Gisele.