Caio Douglas deixando o Hospital Getúlio Vargas de ambulânciaSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 25/04/2022 14:35

Em entrevista ao "RJTV", a mãe do rapaz, Alexsandra Nascimento, contou que poder levar o filho para casa causou um mistura de sentimentos e destacou que sempre acreditou em sua recuperação."Hoje realmente o sabor é de vitória. É como eu falei com todo mundo aqui dentro do hospital, a minha fé, ela está firme desde o primeiro dia, eu nunca deixei de sonhar com meu filho dentro desse hospital. O Caio é surpreendente, é um sentimento que não dá para descrever, é uma gratidão a Deus e uma felicidade", afirmou.Para ela e a família, o jovem teve uma recuperação surpreendente no tempo em que esteve internado na unidade e hoje já consegue realizar alguns movimentos. "Ele recebe mensagem no WhatsApp e lê todas, ele tem uma bolinha que ele aperta e sinaliza 'sim', e agora ele já sabe fazer sinal de 'não' com a cabeça".Agora, Caio vai continuar se recuperando em casa, fazendo tratamento com um fonoaudiólogo para voltar a falar. Ele ficou com algumas sequelas na fala e em seus movimentos.Na época do ocorrido, a polícia chegou a fazer buscas na favela e um homem foi preso em flagrante com uma arma, drogas e granada, mas o criminoso não tinha ligações com o ataque sofrido pela família.Caio foi internado no dia 1º de fevereiro e passou por um procedimento cirúrgico para a retirada do projétil do crânio, no dia 2 de fevereiro. O jovem estava junto com a mãe, que dirigia o carro, voltando de Magé, a caminho do Irajá, quando erraram o caminho e entraram na Estrada Porto Velho. O carro da família foi alvejado por criminosos e um dos disparos atingiu Caio Douglas na cabeça.As investigações do caso seguem sendo realizadas pela 38ª DP (Brás de Pina), que busca identificar a autoria do crime e esclarecer o ocorrido.