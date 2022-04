16 aparelhos celulares foram roubados na ação - Divugação/PMERJ

16 aparelhos celulares foram roubados na açãoDivugação/PMERJ

Publicado 25/04/2022 10:16

Rio- Policiais militares prenderam dois homens acusados de furtarem 16 celulares no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde um evento de música acontecia, na madrugada do último sábado (23). Um dos presos tinha nacionalidade venezuelana.

Equipes do 31º batalhão foram acionadas para a ocorrência de furto no local e quando chegaram, avistaram a dupla detida por populares.

De acordo com a Polícia Militar, os celulares foram apreendidos e a ocorrência encaminhada para a 16ª DP, na Barra da Tijuca.