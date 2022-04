O Bar do Gil, localizado na altura do Posto 2 da Barra da Tijuca, ficou completamente destruído após ter sido incendiado - Reprodução TV Globo

Publicado 25/04/2022 08:26 | Atualizado 25/04/2022 12:40

Rio - Um quiosque foi incendiado na altura do Posto 2 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. Um dos donos do estabelecimento afirmou que dois criminosos renderam o segurança e atearam fogo no Bar do Gil. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e disse que ninguém ficou ferido, mas o espaço ficou completamente destruído.

A Polícia Militar informou que agentes do 31º BPM (Recreio) foram acionados para atender a ocorrência de alerta de incêndio na Avenida Lúcio Costa, esquina com Rua Érico Veríssimo, e fizeram contato com os bombeiros. As chamas foram controladas pouco depois da meia-noite.

De acordo com Lucas Vieira, um dos proprietários do Bar do Gil, o incêndio foi criminoso e o espaço havia passado por uma reforma, recentemente, avaliada em R$ 70 mil. "Renderam o meu vigia e simplesmente tacaram fogo no meu quiosque. São 34 anos de trabalho e terminou desse jeito", disse ele ao RJTV 1, da TV Globo.

O empresário ainda contou que todos os dias vê assalto na região e espera que o responsável pague pelo crime.

"Esses assaltos sempre rolam entre o posto 2 e 3, a gente chega a ver de dois a três por dias. A gente até tenta coibir, as vezes vemos que vai acontecer e chamamos o cidadão que está caminhando na praia pra dentro do quiosque. Espero que a pessoa que fez isso pague. A pessoa que fez já costuma roubar na orla e já é um conhecido de todos os empresários de quiosque e barraqueiros. Quero que ele pague pelo prejuízo que me causou".

Em nota, a Orla Rio lamentou o ocorrido e informou que está em contato com o operador, Gilberto e Lucas, prestando toda assistência, acompanhou a perícia no local e já acionou o seguro para realização da vistoria para atuar na reconstrução imediata do quiosque.

"A Orla Rio em solidariedade aos operadores e seus colaboradores reforça que durante o período em que o quiosque estará em obras, o Bar do Gil funcionará provisoriamente no QB 25, entre os postos 3 e 4 na Barra da Tijuca, para que o operador possa manter as suas atividades. A concessionária ainda espera que a Polícia realize a conclusão das investigações sobre o caso, e está à disposição para colaborar".

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 16ª DP (Barra da Tijuca). Testemunhas estão sendo ouvidas, e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para esclarecer todos os fatos.