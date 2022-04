Paulo Rangel participou de pagode no Centro de Recreação Kaliffas, na Rua Guararapes, em Belford Roxo - Reprodução TV Globo

Paulo Rangel participou de pagode no Centro de Recreação Kaliffas, na Rua Guararapes, em Belford RoxoReprodução TV Globo

Publicado 25/04/2022 07:09 | Atualizado 25/04/2022 11:09

fotogaleria Rio - Um policial militar de folga foi morto com um tiro no tórax, na madrugada desta segunda-feira, após ter sido reconhecido por criminosos na saída de um pagode em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O soldado Paulo Roberto da Costa Rangel, de 35 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal da região, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa esposa e um filho.

De acordo com a corporação, Paulo Roberto trafegava pela Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Pauline, em Belford Roxo, quando foi reconhecido como PM por criminosos armados e foi atacado a tiros. Houve confronto. O militar estava participando de um evento no Centro de Recreação Kaliffas, na Rua Guararapes.

Em nota, a PM lamentou a morte de Paulo Roberto. O soldado ingressou na corporação em 2019 e trabalhava no 39ºBPM (Belford Roxo) atualmente. Ainda não há informação de horário e local do sepultamento.

Segundo a polícia, a pistola do agente foi encontrada descarregada. A ocorrência está em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A perícia foi realizada no local e no veículo da vítima. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a dinâmica do crime.

Nas redes sociais, amigos de Paulo Rangel se mostraram indignados com o crime. "Sem acreditar nisso. Meu Deus, eu não sei nada das suas decisões, mas esse 'muleke' não merecia partir assim. Está difícil de pensar e entender isso tudo, não acredito que aquele garoto que virou um homem pai de família, mas nunca deixou a essência de muleke passou por algo assim. Que Deus conforte o coração de todos, principalmente da Cíntia que não está sendo fácil nesse momento, e que o baby delícia cresça com a certeza que o pai dele foi uma pessoa extraordinária. Cara eu lembro de quando me contou que seria pai, um dos seus maiores sonhos e estava tão deslumbrado com tudo isso", lamentou uma amiga.

"Fiquei muito triste, pois da última vez que o vi, estava orgulhoso com a farda. Que Deus o receba de braços abertos. Meus sentimentos à família e a todos os amigos. Que Deus conforte a todos, em especial a esposa e ao seu filhote", comentou outra. "Que pancada! Que dor... um cara com uma positividade, um bom humor, um coração gigante. Sem palavras... que Deus possa consolar o coração de toda a família e dos inúmeros amigos que ele deixou", disse mais um.

"Só quem conviveu sabe o quanto você era demais. Coração enorme, protetor dos animais e que sonhava em ser policial militar. Um paizão, um cara brincalhão e que levava tudo na sacanagem. Você com toda a certeza vai fazer muita falta, meu amigo. Vai em paz", escreveu mais um amigo.