Hospital Maternidade Carmela Dutra, localizado no Méier, Zona Norte do Rio - Reprodução / Google Maps

Publicado 25/04/2022 09:57 | Atualizado 25/04/2022 11:00

Rio - Um curto-circuito assustou pacientes no Hospital Maternidade Carmela Dutra, localizado no Méier, Zona Norte do Rio na noite do último sábado (23), deixando a unidade sem luz. Segundo informações passadas por pessoas que estavam na maternidade, a energia caiu por volta das 21h, porém só foi reestabelecida às 3h da manhã, causando pânico no local.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra pessoas descendo para a porta do hospital no meio à escuridão.

Hospital maternidade carmela Dutra pegando fogo ontem a noite transformador queimou dando curto circuito explodindo tudo as gravidas internadas saído correndo com as coisas na mão os bebês chorando muito os bebês internados da UTI quase morrendo sem poder usar o oxigênio . pic.twitter.com/bgzcO99nd0 — Ação e Reação (@reacao_acao) April 24, 2022

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ocorreram picos de luz na região e, ao ser acionado, um dos quatro geradores da unidade, que fica na área externa do prédio, teve um curto-circuito, gerando cheiro de queimado, porém não gerou chamas.

Ainda de acordo com a pasta, a equipe de manutenção foi acionada para fazer o reparo e restabelecer a energia com segurança. O Corpo de Bombeiros também foi chamado e permaneceu no local até que toda a situação fosse resolvida.

A direção da maternidade informou em nota que apesar do susto, nenhum paciente foi prejudicado. Acrescentou que os aparelhos essenciais têm baterias próprias e continuaram funcionando com autonomia. E que profissionais verificaram todos os setores, garantindo o bem-estar das mães, bebês e acompanhantes.

A direção também informou que havia quatro ambulâncias na unidade para dar suporte em caso de necessidade de transferências. Apenas por precaução, um bebê prematuro extremo foi transferido para o Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu.

A energia foi restabelecida e o Hospital Maternidade Carmela Dutra está funcionando normalmente. Sobre a autenticidade do vídeo acima, a Secretaria Municipal de Saúde não quis confirmar.