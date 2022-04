A força das chuvas fez o teto ceder em diversas salas da unidade - Reprodução/TV Globo

A força das chuvas fez o teto ceder em diversas salas da unidadeReprodução/TV Globo

Publicado 01/04/2022 10:32





Parte do teto do depósito do CTI Pediátrico cedeu e o setor precisou ser interditado. Os pacientes da ala foram transferidos para outras unidades de terapia intensiva, dentro do HFSE. Diversas salas do HFSE também tiveram o teto danificado por conta das fortes chuvas.



Segundo a direção da unidade, nenhum paciente ficou ferido com o acidente e foi iniciado plano de contingência para controle de danos.



Por conta do grande volume de água dentro do hospital, uma cachoeira foi formada na escada. O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), no bairro Saúde, enfrenta diversos problemas em consequência da forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira (31) Parte do teto do depósito do CTI Pediátrico cedeu e o setor precisou ser interditado. Os pacientes da ala foram transferidos para outras unidades de terapia intensiva, dentro do HFSE. Diversas salas do HFSE também tiveram o teto danificado por conta das fortes chuvas.Segundo a direção da unidade, nenhum paciente ficou ferido com o acidente e foi iniciado plano de contingência para controle de danos.Por conta do grande volume de água dentro do hospital, uma cachoeira foi formada na escada.

fotogaleria



Temporal causa transtornos em toda a cidade



Na Tijuca, foi registrada a queda do muro de contenção do Rio Maracanã, próximo ao cruzamento com a rua Dona Delfina. O local estava passando por obras e, por conta das chuvas, cedeu e fechou parte da pista.



Equipes da prefeitura foram acionadas para o escoamento de bolsões d'água na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Morais, Lagoa, Zona Sul; na Avenida Armando Lombardi, na altura da Estação BRT Jardim Oceânico, Barra da Tijuca, sentido São Conrado; na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, Zona Sul; Na Estrada da Gávea, altura do Golf Club, em São Conrado, também na Zona Sul; e na Praia de Botafogo, na altura da Rua Visconde de Ouro Preto. As vias já foram liberadas. Na Tijuca, foi registrada a queda do muro de contenção do Rio Maracanã, próximo ao cruzamento com a rua Dona Delfina. O local estava passando por obras e, por conta das chuvas, cedeu e fechou parte da pista.Equipes da prefeitura foram acionadas para o escoamento de bolsões d'água na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Morais, Lagoa, Zona Sul; na Avenida Armando Lombardi, na altura da Estação BRT Jardim Oceânico, Barra da Tijuca, sentido São Conrado; na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, Zona Sul; Na Estrada da Gávea, altura do Golf Club, em São Conrado, também na Zona Sul; e na Praia de Botafogo, na altura da Rua Visconde de Ouro Preto. As vias já foram liberadas.

De acordo com a Defesa Civil, as sirenes foram acionadas em diversas áreas de risco. Às 23h15, a cidade entrou em estágio de alerta. O Centro de Operações Rio (COR) informou que foi registrado nível de chuva acima de 60 mm em 1h em Guaratiba, Jardim Botânico e Alto da Boa Vista. Às 06h15 desta sexta-feira (1), o município voltou ao estágio de mobilização.



Cidade ainda pode passar por novas chuvas, mas menos intensas



Para as próximas horas, a previsão é de chuva moderada a forte em pontos isolados do município do Rio. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva mais intensos atuam sobre o oceano, mas não se deslocam para a cidade.