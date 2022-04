Além da pistola calibre 9 mm, foram apreendidos celular, munições, mochilas e o veículo suspeito - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/04/2022 14:16 | Atualizado 26/04/2022 15:13

Rio- A Polícia Militar prendeu um homem com um carro roubado, em Seropédica, na Baixada Fluminense, na madrugada desta terça-feira (26). O preso também estava com uma pistola e munições.

De acordo com a corporação, policiais militares do 24° BPM (Queimados) foram acionados para atender uma denúncia de um veículo com registro de roubo andando na rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Seropédica.

#Pistola 9 mm e outros materiais foram apreendidos e um veículo roubado foi recuperado por nossos policiais do #24BPM/#PMERJ, na madrugada de hoje, em #Seropédica. Na ação, um criminoso foi preso em flagrante. pic.twitter.com/zfKRxcXuI0 — @pmerj (@PMERJ) April 26, 2022

As equipes policiais realizaram um cerco tático e o homem, não identificado, foi preso. Com ele, além da pistola calibre 9 mm, foram apreendidos celular, munições, mochilas e o veículo suspeito. A ocorrência foi registrada na 52° DP (Nova Iguaçu).