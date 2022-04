Jorge era porteiro em um condomínio da Barra da Tijuca - Reprodução

Jorge era porteiro em um condomínio da Barra da TijucaReprodução

Publicado 26/04/2022 10:31

Rio- A defesa do motoboy Marcus Vinícius Gomes Correa, acusado de homicídio qualificado pela morte do porteiro Jorge Ferreira , em março do ano passado na Barra da Tijuca, teve o pedido de adiamento do prazo para apresentação das imagens do local do crime negado pelo Tribunal de Justiça do Rio nesta segunda-feira (25).