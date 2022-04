Corpo de Suzana Faini será sepultado nesta terça-feira - Divulgação/TV Globo/Frederico Rozario

Publicado 26/04/2022 09:15

Rio - O sepultamento da atriz Suzana Faini acontecerá a partir das 15h desta terça-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio. A atriz morreu na segunda, aos 89 anos, vítima de complicações do Mal de Parkinson.

fotogaleria

Suzana Faini ficou conhecida por novelas como "Selva de Pedra", "Irmãos Coragem", "Dancing Days" e "Top Model". O último registro encontrado de Suzana nas redes sociais é em uma postagem no Instagram de sua única filha, Milenka Faini. Na foto publicada em outubro do ano passado, a atriz aparece cercada de amigos e familiares na comemoração do aniversário de 58 anos da herdeira.

Nascida em São Paulo, Suzana se dedicou à carreira de bailarina desde os 15 anos até 1969, quando estreou na telinha em "Rosa Rebelde", trama estrelada por Glória Menezes e o falecido Tarcísio Meira. Em 2012, a atriz se juntou ao elenco da novela "Salve Jorge", em que interpretou a mãe de Théo, personagem vivido por Rodrigo Lombardi.

Em quase 50 anos de carreira como atriz, a veterana esteve em dezenas de novelas como "Simplesmente Maria", da TV Tupi, além de sucessos da Globo como "Top Model" (1998) e "A Favorita" (2008). Seu primeiro trabalho na telona foi no longa "Os Paqueras", de Reginaldo Faria. Recentemente, esteve em um dos episódios da 2ª temporada de "Sob Pressão" e foi vista pela última vez no folhetim "Espelho da Vida", em 2018.