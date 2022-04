(Foto de arquivo) A Polícia Militar realiza uma operação no Gogó da Ema, em Belford Roxo - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

(Foto de arquivo) A Polícia Militar realiza uma operação no Gogó da Ema, em Belford RoxoArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 08:00

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta terça-feira, uma operação no Complexo do Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A ação teria o objetivo de localizar os responsáveis pela morte do soldado da PM Paulo Roberto da Costa Rangel . Ele tinha 35 anos e foi assassinado, nesta segunda-feira, com um tiro no tórax após ter sido reconhecido por criminosos na saída de um pagode na região.

A operação conta com o apoio de unidades integrantes do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do Grupamento Aeromóvel da PM (GAM). Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

O corpo de Paulo Roberto será enterrado às 9h desta terça-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Entenda o crime

Segundo a corporação, Paulo Roberto trafegava pela Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Pauline, em Belford Roxo, quando foi reconhecido como PM por criminosos armados e foi atacado a tiros. Houve confronto. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal da região, mas não resistiu aos ferimentos. O militar estava participando de um evento no Centro de Recreação Kaliffas, na Rua Guararapes.

Segundo a polícia, a pistola do agente foi encontrada descarregada. A perícia foi realizada no local e no veículo da vítima. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a dinâmica do crime.

Em nota, a PM lamentou a morte de Paulo Roberto, que deixa esposa e um filho. O soldado ingressou na corporação em 2019 e trabalhava no 39ºBPM (Belford Roxo).