Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI) Divulgação

Publicado 26/04/2022 10:23 | Atualizado 26/04/2022 10:32

Rio - A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (26), que vai investigar uma invasão hacker aos sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), na última quinta-feira (21). A pasta registrou o ocorrido na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) e a especializada ficará responsável pelas diligências para esclarecer o caso. A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic) se colocou à disposição das autoridades policiais para colaborar com a investigação.



De acordo com a Sefaz, o hacker pediu um pagamento para não divulgar dados supostamente roubados dos seus sistemas, que corresponderiam a somente 0,05% do que estava armazenado pela Secretaria. Segundo a Subtic, desde 2020, tem sido priorizado o reforço da segurança da informação, "o que pode ser comprovado pelo baixo impacto do ataque, resultado da efetividade das ações que vêm sendo adotadas", ressaltou a pasta.