Alerj vai criar comissão especial para discutir a segurança no Carnaval - Julia Passos / Alerj

Alerj vai criar comissão especial para discutir a segurança no CarnavalJulia Passos / Alerj

Publicado 26/04/2022 16:39

A Assembleia Legislativa do Rio vai criar uma comissão especial para discutir a segurança no Carnaval. A ideia foi lançada pelo presidente André Ceciliano (PT), na sessão desta terça-feira (26), e recebeu amplo apoio na Casa.

A folia de abril foi marcada, no primeiro dia, pela tragédia com a menina Raquel Antunes. Ela foi imprensada por um carro alegórico na dispersão do Sambódromo e teve uma das pernas amputadas, mas acabou não resistindo. Uma decisão judicial determinou que os veículos fossem escoltados pelas próprias escolas.