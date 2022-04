Marcelo Freixo e o ex-prefeito de Teresópolis Mario Tricano - Divulgação

Publicado 26/04/2022 11:00

O ex-prefeito de Teresópolis Mario Tricano fechou com Freixo. Na segunda-feira, os dois estiveram juntos na Região Serrana em um encontro de alinhamento. Tricano já vinha falando publicamente sobre o voto no aspira pelo PSB, mas ontem, anunciou a amigos e apoiadores que vai desistir de se candidatar este ano para focar na campanha ao governo do estado. O detalhe é que ele é filiado ao Progressistas — que não só está na base de Cláudio Castro, como também, no plano nacional, de Jair Bolsonaro. Coisas da política.