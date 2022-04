Adesivo do PDT no material de David Miranda cobre o seu antigo partido, o PSOL - Foto de leitor

Publicado 29/04/2022 07:00

Um amigo da coluna recebeu um estranho material de David Miranda. Afinal, lá estava o símbolo do PSOL, mas não o nome do partido — coberto por um adesivo do PDT, nova casa do deputado. Segundo a assessoria, o folheto de prestação de contas é elaborado todos os anos. O gabinete imagina que o adesivo tenha sido colado espontaneamente, e vai apurar.