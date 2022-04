O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves se encontrou com José Luiz Alquéres - Estefan Radovicz / Agência O Dia

O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves se encontrou com José Luiz AlquéresEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 29/04/2022 11:00

Em sua pré-campanha pelo governo do Rio, Rodrigo Neves (PDT) tem se reunido com pesos-pesados do setor econômico. Esta semana, ele esteve com José Luiz Alquéres, ex-secretário nacional de Energia, com passagens pelas principais empresas de energia do país. Além disso, já esteve com as diretorias da Associação Comercial do Rio de Janeiro, da Firjan, da Fecomercio, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, da Federação da Agricultura, entre outras.