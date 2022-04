O vereador de São Gonçalo Pablo da Água (PT) - Reprodução / Facebook

Publicado 29/04/2022 09:00

O PT de São Gonçalo está perto do ponto de fervura. É que, embora o vereador Pablo da Água já tenha sido ejetado de seus quadros há um mês, até agora não há qualquer sinal de que o partido vá se mobilizar para requerer o mandato. O primeiro suplente, Ricardo Castor, obviamente, é o maior interessado, e cobra do diretório municipal a ata da expulsão — que até agora não apareceu. Ele também quer a carta-compromisso assinada por Pablo, na qual o então candidato prometia seguir a cartilha petista. Porém, depois de eleito, o vereador votou em projetos altamente criticados por servidores e professores — inclusive repetindo o feito nesta semana — e ainda por cima foi um dos votos favoráveis à concessão do título de cidadão gonçalense a ninguém menos do que... Jair Bolsonaro. Em 2020, o PT elegeu dois vereadores, mas, na hora H, só pôde contar com um voto na Câmara, atrapalhando os planos dos vermelhinhos na segunda cidade mais populosa do estado.





Contenção de risco de explosões

O Projeto na Régua, da Secretaria estadual de Infraestrutura vai trocar o sistema de mangueiras e válvulas de gás de 150 casas no Jacarezinho. Os pesquisadores identificaram que mais de 30% das cozinhas tinham sistemas antigos.

De olho nas concessões

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro criou uma comissão especial para acompanhar os serviços das concessionárias vencedoras dos leilões da Cedae. A vereadora Laura Carneiro foi a escolhida para presidir o colegiado.

Picadinho

Com direção geral de Carlos Alberto Serpa, voltará ao cartaz, amanhã, às 16h, o Chá Musical Meninos de Ouro na Casa Julieta de Serpa.

No fim de semana, a programação gratuita do Museu do Pontal inclui uma oficina de Casaca de Bate-bola.

O Coletivo Mulheres do Ler lança livro em homenagem à ativista negra americana Bell Hooks, amanhã, em Queimados.

Foi prorrogada até o dia 21 de maio a exposição panorâmica "Anna Bella Geiger – Entre os vetores do mundo", na Danielian Galeria, Gávea, no Rio de Janeiro.