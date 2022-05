O Carnaval de 2022 pode estar devidamente finalizado, mas a Marquês de Sapucaí ainda vai dar o que falar no meio político este ano. O governo do estado e a prefeitura já entraram em conflito por causa da divisão do espaço reservado aos camarotes institucionais , mas a próxima batalha promete ser pela Avenida inteira. Descontente com a condução da festa tanto pela Liesa como pelo assessor de Eduardo Paes, Ronnie Aguiar, Cláudio Castro planeja retomar a ideia esboçada por seu antecessor e levar de volta ao Palácio Guanabara as chaves da folia — já que o Sambódromo foi construído com dinheiro do estado, pelo ex-governador Leonel Brizola. E Castro não está apenas jogando confete: ele botou nas mãos de seu assessor especial Victor Travancas a tarefa de liderar os estudos jurídicos para dar a partida na retomada. A ideia é remontar o projeto de Darcy Ribeiro e transformar o espaço em um lugar voltado à educação. Ali já chegaram a estudar 16 mil pessoas.