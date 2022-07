Os futuros companheiros de chapa Rodrigo Neves e Felipe Santa Cruz - Divulgação

Publicado 14/07/2022 09:00

A parceria entre Marcelo Freixo (PSB) e Cesar Maia (PSDB) tem tudo para ser anunciada ainda neste fim de semana, ou, no mais tardar, na semana que vem. O tucano Rodrigo Maia, filho do ex-prefeito carioca, ainda estava avaliando os ventos da corrida pelo Palácio Guanabara antes de decidir onde pousar — e tinha até uma reunião marcada com Rodrigo Neves (PDT). Mas foi obrigado alçar voo depois que Eduardo Paes (PSD) passou na frente, fechou a fatura com o ex-prefeito de Niterói... e chacoalhou o tabuleiro eleitoral. Como revelou o colunista Lauro Jardim, Felipe Santa Cruz ficará com o posto de vice, e Carlos Lupi, presidente da legenda brizolista, tratou de ir às redes confirmar para hoje um ato oficial. Do lado Freixo-Maia, o nó a desatar é a federação com o Cidadania: o partido tem mais peso no estado do que o PSDB, e já optou por Neves. E do lado do PSD, teve dirigente perdendo dinheiro — pois apostou que Santa Cruz iria para o segundo turno.

Niterói — São Gonçalo

Ex-vice-prefeito de Niterói (embora sem efetivamente ter ocupado o cargo, já que se manteve na Assembleia), Comte Bittencourt resolveu lançar a pré-candidatura na vizinha São Gonçalo. É o segundo município mais populoso do Rio.

Garantia de educação

Tramita na Alerj uma proposta para criar uma bolsa para dependentes de policiais ou bombeiros militares mortos em serviço. Segundo Rodrigo Bacellar, a medida busca dar segurança para os responsáveis exercerem seu ofício.

Picadinho

Uma parceria entre a Casa Nem e a UNIperiferias vai fundar um campus da UniDeversidade Nem Davida na Vila Mimosa, com vários cursos técnicos e de extensão.

A banda Seeds Of Love realiza um tributo ao Tears For Fears hoje às 19h, no Américas Shopping. Entrada gratuita.

Universidade Unigranrio oferece MBAs voltados para gestão e boas práticas de sustentabilidade.

Hoje o Theatro Municipal comemora os 113 anos com programação durante o dia todo, incluindo uma apresentação gratuita de Don Giovanni.