Post de Douglas Ruas (PL) ganhou mais de mil curtidas, muitas do outro lado do mundoReprodução / redes sociais

Publicado 14/07/2022 11:00

Filho do prefeito de São Gonçalo, o aspira a estadual Douglas Ruas (PL) conseguiu um feito: atraiu seguidores... do outro lado do mundo (!). Algumas postagens do ex-secretário mostrando sua pré-campanha ultrapassaram as 600 curtidas — sendo que a mais popular delas passou de 1,1 mil. Entre os perfis que mostraram interesse nas caminhadas do pré-candidato pelos bairros de Vista Alegre e Bandeirantes, estão nomes como Loc Khuong, Phung Ka e Dat Vi.