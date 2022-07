MOF E Semana Municipal do Hip Hop - divulgação

Publicado 15/07/2022 06:50

As rodas culturais de Hip-Hop e as batalhas de rima agora são parte do patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Rio. O PL 5908/22, da Dani Monteiro (PSOL), foi sancionado pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (15).

"As Rodas Culturais são sucesso entre a juventude do Rio de Janeiro e centenas delas acontecem semanalmente em todo o estado. São nelas que muitos jovens começam se divertindo e, com o passar do tempo, encontram na cultura hip-hop uma perspectiva de vida", diz a justificativa do projeto.

As batalhas de rima são aquelas quem que dois MCs se enfrentam, improvisando os versos ao som de uma batida. A cultura de rua inclui outras manifestações como grafite, encontros de DJs e beatmakers.