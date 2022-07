O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves - Divulgação

Publicado 15/07/2022 08:00

Barra do Piraí está comemorando um segundo polo industrial. O primeiro, o da BR 393, já conta com algumas empresas instaladas, e a expectativa é que elas cheguem a 12 — gerando cerca de 2 mil empregos. Já o novo tem como foco o setor metal-mecânico, e se aproveita tanto da legislação estadual de incentivo, como da saturação em Volta Redonda. Segundo o prefeito Mário Esteves, são quase R$ 50 milhões de investimento privado no polo da antiga BR Metals.