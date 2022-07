O presidente Estadual do Cidadania, Comte Bittencourt disse que Rodrigo Neves é o melhor quadro para assumir o Governo do Estado. - Divulgação

O presidente Estadual do Cidadania, Comte Bittencourt disse que Rodrigo Neves é o melhor quadro para assumir o Governo do Estado.Divulgação

Publicado 15/07/2022 15:11

Os dirigentes do PSDB e do Cidadania, Rodrigo Maia e Comte Bittencourt, respectivamente, estiveram juntos nesta sexta-feira (15) para conversar sobre os rumos das legendas no pleito deste ano. Mas, por enquanto, nada muda: Maia continua defendendo uma aliança com Marcelo Freixo (PSB), enquanto Comte já declarou a preferência por Rodrigo Neves (PDT).