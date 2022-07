Rafaela Bastos, presidente da Fundação João Goulart (FGJ) - Arquivo pessoal

Publicado 15/07/2022 11:00

A presidente da Fundação João Goulart (FGJ), Rafaela Bastos, vai levar a expertise adquirida na prefeitura ao mundo do samba. Ex-musa da Mangueira e passista por 20 anos, ela é a vice-presidente de Projetos Especiais da escola — e vai fazer a gestão da marca verde e rosa, além de tocar novos negócios. O desafio foi assumido sob as bençãos de Pedro Paulo e do portelense Eduardo Paes.