Waguinho (União) discursa em evento em prol de Cláudio Castro - Divulgação

Waguinho (União) discursa em evento em prol de Cláudio CastroDivulgação

Publicado 15/07/2022 17:29

O governador Cláudio Castro reuniu quase todos os prefeitos do estado, nesta sexta-feira (15), em um evento em apoio à sua pré-candidatura à reeleição. A conta dos 85 que foram à Barra da Tijuca e entregaram um manifesto inclui o alcaide de Belford Roxo, Waguinho — presidente estadual do União Brasil de... Anthony Garotinho.

Embora o ex-governador esteja em pré-campanha pelo governo — com o aval da Nacional —, quase toda a Executiva fluminense, além da maioria esmagadora dos aspiras a deputados, apresentou no último fim de semana um documento defendendo a aliança com o atual chefe do Poder Executivo estadual. A assinatura de Waguinho não estava lá, mas, já nesta semana, ele demonstrou estar em consonância com os colegas.

E o prefeito da Baixada não se limitou a marcar presença. Ele ainda foi ao palco, enaltecendo tanto a escolha de Washington Reis (MDB) como companheiro de chapa, como a gestão de Cláudio Castro.



Apenas sete dos 92 municípios do Rio ficaram de fora: Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Maricá, Petrópolis e São João da Barra. Como se sabe, os respectivos prefeitos apoiam outras postulações. Eduardo Paes, Axel Grael e José Bonifácio estão com Rodrigo Neves (PDT); Wladimir Garotinho (União) não teria como deixar o próprio pai na pista; e Fabiano Horta e Rubens Bomtempo estão com Freixo. A oposição também inclui Carla Machado, que renunciou ao comando de São João da Barra e trocou o PP, pelo qual se elegeu, pelo PT.