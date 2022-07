Ex-ministro Eduardo Pazuello durante sessão no Senado - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 19/07/2022 07:00

O parecer da procuradoria da Alerj desaconselhando "fortemente" o uso da Casa para a entrega de homenagens durante o período eleitoral já fez a primeira vítima. Coronel Salema (PL) pretendia usar o plenário para entregar a Medalha Tiradentes ao colega de partido Eduardo Pazuello, mas teve que voltar atrás. O ex-ministro da Saúde teria uma plateia recheada de dignitários de Brasília, mas vai ter que se contentar com bem menos pompa: a cerimônia acontece hoje — no aniversário do general — no próprio gabinete de Salema.