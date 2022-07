Jair Bolsonaro - EVARISTO SA / AFP

Publicado 19/07/2022 12:55

"Os aloprados do Planalto". Esse é o apelido que já circula nas piores línguas de Brasília para se referir ao trio que capitaneou junto ao presidente Jair Bolsonaro (PL) a ideia de reunir embaixadores para apresentar requentadas teorias conspiratórias sobre a segurança do aparato eleitoral brasileiro. A maldade está na boca inclusive de figurões da campanha pela reeleição do chefe do Poder Executivo, que classificam o evento como um erro.

Os alvos da nada elogiosa alcunha são o ministro do GSI, general Augusto Heleno — o mesmo que, em 2018, cantarolava "se gritar 'pega centrão, não fica um meu irmão"; o assessor especial para Assuntos Internacionais da presidência, Filipe G. Martins — recentemente desmentido ao vivo no podcast de Rica Perrone ao afirmar que Bolsonaro lideraria as pesquisas na modalidade espontânea; e o ministro-chefe de Governo, Célio Faria Júnior.

O apelido relembra o que ficou conhecido como "escândalo dos aloprados": em 2006, o então presidente Lula (PT) se referiu dessa forma a petistas que tentaram comprar um dossiê falso contra o tucano José Serra.