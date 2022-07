Gustavo Schmidt e Cláudio Castro no lançamento da pré-candidatura do deputado - Divulgação

Publicado 19/07/2022 11:00

No evento para lançar sua pré-candidatura à reeleição como deputado estadual, Gustavo Schmidt ganhou um mimo de Cláudio Castro (PL). O governador autorizou sua base a derrubar um veto dele próprio a um projeto de Schmidt. O texto, que volta à Alerj no retorno das atividades, prevê que os funcionários concursados da Cedae fiquem à disposição do estado e possam ser realocados em outros setores até a companhia ser capaz de reabsorvê-los.