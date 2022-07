Prefeitura do Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 19/07/2022 09:00

Cidadãos e entidades que buscam acompanhar as contas públicas têm à mão uma nova ferramenta. Um painel gerenciado pela Controladoria Geral do Município mostra como anda a saúde financeira da prefeitura sob dez aspectos diferentes, como dívida consolidada líquida, parcerias público-privadas — além da tão temida despesa com pessoal, que pode dar muita dor de cabeça quando ultrapassa os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E como o sistema é interativo, é possível ver de forma gráfica, por exemplo, o salto no resultado primário graças à inesperada verba da concessão da Cedae. "Os novos recursos disponibilizados tornam mais fácil o acesso direto a informações que seriam mais demoradas a serem obtidas através da análise tradicional de planilhas", diz o controlador geral Gustavo Bramili. Os outros painéis que já estavam disponíveis no portal Contas Rio foram reformulados. São eles: Despesas Orçamentárias, Pagamento de Diárias, e Covid-19.

Táxi.Rio fora do ar no fim de semana

Taxistas procuraram Luiz Ramos Filho, da Comissão de Transportes da Câmara, para reclamar do Táxi.Rio. O aplicativo, que vem falhando com frequência, está fora do ar desde sexta-feira. O vereador vai oficiar a prefeitura.

Picadinho

A EAV Parque Lage inaugura, nesta quinta-feira (21), as exposições Yakecan, de Katie van Scherpenberg, e Jardim do céu, de Bernardo Magina.

Terminam amanhã as inscrições para a primeira turma da Escola Carioca de Turismo, pelo site da secretaria municipal.

O harpista belga Jacques Vandelvede se apresenta hoje, às 19h, no Palácio Tiradentes, pelo XVII RioHarpFestival.

O Cinema Nosso abriu as últimas vagas para os cursos online gratuitos de Realidade Aumentada para Redes Sociais e Criação e Técnica de Podcast.