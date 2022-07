Premiação do jovem Filipe Mello - Divulgação

Publicado 19/07/2022 14:47

O jovem Filipe Mello, morador do bairro de Campo Grande, conquistou a segunda medalha de ouro em um ano de prática como judoca. Ele é aluno da academia de Judô da ONG NEAC , que atende jovens em vulnerabilidade social em parceria com a Fundação para a Infância e Adolescência do Rio.