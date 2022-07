O vereador Cesar Maia (PSDB) - Júlia Maia/CMRJ

O vereador Cesar Maia (PSDB)Júlia Maia/CMRJ

Publicado 20/07/2022 08:00

A convenção conjunta do PSD com o PDT se prepara para sagrar, no sábado, Felipe Santa Cruz como vice de Rodrigo Neves. No entanto, seguem vivíssimos os esforços para tirar o PSDB do campo de Marcelo Freixo e levá-lo, com o Cidadania, para a aliança. E isso pode até mesmo significar pedir ao ex-presidente da OAB um novo gesto — abdicando do posto em favor de Cesar Maia.