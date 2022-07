Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 20/07/2022 07:00

Teve telefone sem fio ontem, depois que o link para reservar um lugar na convenção nacional do PL foi divulgado por eleitores de esquerda. A turma se juntou para esgotar os ingressos e esvaziar o evento — e aspiras do partido chegaram a ser avisados sobre uma transferência de local. Mas está tudo como dantes. Para entrar no Maracanãzinho, será preciso se cadastrar — com o detalhe que não há limite de bilhetes emitidos. O que vai regular a entrada será a lotação do ginásio.