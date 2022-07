Clarissa articulou o evento visando aproximar prefeitos do governo federal - Foto Divulgação

Publicado 19/07/2022 15:12 | Atualizado 19/07/2022 15:17

O vice-presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, vai voltar a Brasília com o senso de missão cumprida. Ele conseguiu chegar a um acordo com a família Garotinho para as eleições deste ano: Clarissa vai concorrer ao Senado, enquanto o pai topou retirar a candidatura ao governo.

O ex-governador chegou a entrar em pré-campanha por um retorno ao Palácio Guanabara, mas enfrentou forte resistência dentro da própria legenda. Ele vai anunciar a qual cargo concorre — se deputado estadual ou federal — na sexta-feira (22).

A grande aposta, no entanto, é que Anthony vai aceitar o pleito do União e concorrer na raia federal. Afinal, é o tamanho da bancada em Brasília que define o tamanho do fundo partidário.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, ele declarou ter obtido o aval para não apoiar qualquer candidatura ao governo. Veja abaixo: