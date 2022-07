Marcelo Itagiba e MC Doca - Reprodução

Marcelo Itagiba e MC DocaReprodução

Publicado 20/07/2022 10:00

O pré-candidato do Avante ao Senado, Marcelo Itagiba, mostrou aos seguidores que o autor do Rap da Felicidade, MC Doca, está afinado com a sua postulação. Quer dizer, a afinação na cantoria do delegado... deixou a desejar.