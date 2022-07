André Ceciliano e Lindbergh Farias, ambos do PT, se encontram com taxistas - Reprodução / Instagram

André Ceciliano e Lindbergh Farias, ambos do PT, se encontram com taxistasReprodução / Instagram

Publicado 20/07/2022 11:00

Ao lado de Lindbergh Farias, André Ceciliano (PT) colheu, na terça-feira (19), os frutos de sua atuação para impedir a concessão do Santos Dumont — operação que, na opinião de parte considerável da classe política fluminense, seria desastrosa para o Galeão. A recepção dos taxistas da Aerocoop, cooperativa que atua no aeroporto internacional, não poderia ter sido melhor. A turma demonstrou não ter ficado nem um pouco satisfeita com a atuação de Romário (PL) no imbróglio. O Baixinho assistiu à confusão do banco.