PSB: Alessandro Molon, Carlos Minc, Marcelo Freixo e Carlos SiqueiraReprodução / redes sociais

Publicado 20/07/2022 16:48 | Atualizado 20/07/2022 16:50

Começa daqui a pouco a convenção estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) que, nesta quarta-feira (20), vai chancelar oficialmente seus pré-candidatos nas eleições majoritárias — Marcelo Freixo, ao governo; e Alessandro Molon, ao Senado.

Mas o aval é só aos cabeças de chapa, que ainda estão sem os respectivos zero dois — e, no caso de Molon, zero três. Marcelo Freixo segue na expectativa de apertar a mão de Rodrigo Maia, selando a entrada do PSDB na aliança que já conta com PT, PCdoB, PV, Rede e PSOL.

O evento também vai formalizar as nominatas federal e estadual, com os candidatos que tentarão conseguir um mandato de deputado.