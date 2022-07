Urna eletrônica - Reprodução/Internet

Urna eletrônicaReprodução/Internet

Publicado 21/07/2022 11:00

Assim como em 2018, o partido Novo não preencheu todas as vagas às quais tem direito. A nominata da legenda tem 18 pré-candidatos a deputado estadual e 22 a federal — sendo que poucos já passaram pelo teste das urnas. Carolina Sponza recebeu quase 17 mil votos em 2018, mas agora vai tentar chegar à Câmara dos Deputados. A principal aposta para a Alerj é George Neder, segundo suplente na Câmara do Rio, com o apoio de quase 8 mil cariocas.