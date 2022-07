Pastor Everaldo - divulgação

Publicado 21/07/2022 08:00

Após quase dois anos no banco do PSC, Pastor Everaldo derrubou as medidas cautelares que o afastavam das funções partidárias e reassumiu a presidência nacional da legenda. Com o time prestes a entrar em campo, tratou de levar Tunico de Souza para a equipe técnica. O agora ex-secretário geral do PROS vai atuar como olheiro, buscando reforços para a nominata federal.