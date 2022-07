O número da família Bolsonaro será usado mais uma vez por Hélio Lopes - AFP

Publicado 21/07/2022 09:00

Com a realização da convenção estadual logo no primeiro dia do calendário, a tropa de choque bolsonarista no PL começou a receber as devidas patentes. Com o aval para fazerem campanha dizendo-se os "números um" do presidente, estão seu ex-ajudante de ordens, Max Guilherme (federal), e o militar Ailton Barros (estadual) — que, em 2020, tentou se eleger vereador no Rio pelo PRTB, mas recebeu só 1,6 mil votos. Já Hélio Lopes terá novamente o privilégio ostentar o brasão da família, repetindo o final 20 usado em 2018. O número mais disputado na seara estadual, o 120 — que marca os mandatos do "Zero Dois" Carlos na Câmara e de Flávio nos tempos de Alerj — ficou com Anderson Moraes. Vale lembrar que o carrasco de Wilson Witzel não só abriga Rogéria Bolsonaro no gabinete, como terá a campanha coordenada por ela. Conhecidos como o "grupo lealdade", Major Fabiana, Carla Zambelli e Nikolas Ferreira usarão o 2210 no Rio, em São Paulo e em Minas.





Momento (in)delicado

Na convenção do PL, Marcio Gualberto não perdeu a oportunidade de alfinetar as já longínquas medidas restritivas de Eduardo Paes. Detalhe: na cara de Nilton Caldeira — vice-prefeito, cujo pai foi mais uma vítima da Covid-19.

O que uma festa não faz...

O prefeito de Itaguaí, Rubão, está colhendo os frutos da Expo Itaguaí. Em uma pesquisa interna, o megaevento que contou com shows de Luan Santana, Capital Inicial e Maiara & Maraisa aumentou a popularidade do alcaide.

Picadinho

O secretário do Ministério da Saúde Marcus Dias estará na sexta-feira no Pró-Cardíaco falando sobre futuras ações do governo federal para área.

Sexta o MIS Praça XV será palco de um seminário sobre as relações étnico-raciais nos museus e no ambiente educacional.

Entre sexta e domingo acontece o Arraiá do Rock 80 Festival na Praça Saiqui, no Valqueire, em uma mistura de rock com forró.

Vice-presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basílio vai receber a Medalha Pedro Ernesto, no dia 4 de agosto, por indicação do vereador Vitor Hugo (MDB).