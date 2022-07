Reportagem Especial da Rio TV Câmara - Divulgação

Publicado 21/07/2022 17:13

O tema do programa Reportagem Especial da Rio TV Câmara desta semana é o aniversário de 99 anos do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio, comemorado nesta quinta-feira (21). Os historiadores Milton Teixeira e Luís Neves, da UFRJ, participaram da produção.

O programa mostra detalhes desde a construção do prédio, que rendeu o apelido de "Gaiola de Ouro" por seu custo elevado, até os fatos históricos como a passeata dos 100 mil, além de ressaltar as obras de arte do local. Para completar, aborda ainda os preparativos para o centenário do Palácio, que tem passado por restaurações para chegar renovado aos 100 anos.