Renata Souza (PSOL)Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 11:00

A denúncia que a deputada Renata Souza apresentou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, ganhou novo capítulo. Em maio, quando estava nos Estados Unidos, ela recorreu ao órgão para averiguar as mortes resultantes de operações policiais no Rio— e cobrar formalmente o poder público para reduzir a violência. Ontem, a parlamentar enviou mais um documento, desta vez, sobre o conflito no Complexo do Alemão. E pediu providências também ao MPRJ. "É uma política cruel, racista e seletiva", diz ela.