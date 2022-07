Obra do artista francês Saype na Praia de Copacabana - Divulgação

Obra do artista francês Saype na Praia de CopacabanaDivulgação

Publicado 22/07/2022 10:00

Uma pintura na areia de Copacabana e outra no campo de futebol próximo ao Morro do Zinco, com tinta biodegradável, selou a mensagem do artista francês Saype. O símbolo da união dos povos e da sustentabilidade, inédito na América Latina, estreou no Rio de Janeiro. A segunda etapa da manifestação artística será em Brumadinho, Minas Gerais. Em coletiva, o artista se reuniu com o subprefeito da Zona Sul e outras lideranças. Confira as fotos das intervenções no site.