O vereador Cesar Maia (PSDB) - Júlia Maia/CMRJ

O vereador Cesar Maia (PSDB)Júlia Maia/CMRJ

Publicado 22/07/2022 11:27

Agora Marcelo Freixo (PSB) já tem um vice para chamar de seu: nesta sexta-feira (22), o presidente do PSDB-RJ, Rodrigo Maia, formalizou o anúncio da composição, pela qual seu pai ficará como o zero dois do pré-candidato ao governo. A outra parte da federação, o Cidadania, segue no apoio político a Rodrigo Neves (PDT). O precioso tempo de TV, no entanto, fica com o pessebista.

Leia abaixo a íntegra da nota:

Depois de um longo diálogo profícuo com o nosso principal aliado na federação, o Cidadania, através do ex-deputado Comte Bittencourt, os dois partidos não chegaram a um acordo em relação à formalização da chapa que disputará o governo do estado do Rio de Janeiro.

O PSDB, partido majoritário nessa federação, encaminha a indicação do vereador e ex-prefeito Cesar Maia como candidato a vice-governador na chapa do deputado federal Marcelo Freixo (PSB). O Cidadania seguirá apoiando o ex-prefeito Rodrigo Neves, decisão que já havia sido tomada antes mesmo da formalização da federação entre os dois partidos.

Deputado Rodrigo Maia

Presidente da Federação PSDB-Cidadania - Rio de Janeiro