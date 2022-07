O vereador Márcio Ribeiro (Avante) - Renan Olaz / CMRJ

O vereador Márcio Ribeiro (Avante)Renan Olaz / CMRJ

Publicado 23/07/2022 11:00

Sabe a velha máxima de não discutir política com a família? Para o vereador Márcio Ribeiro (Avante) não tem essa. Pior: ele e o sogro, Dario Miranda — presidente da associação de moradores do morro do Tuiuti —, fazem parte de grupos bem distantes. Mas a ofensa suprema de Miranda é não apoiar Pedro Paulo e Guilherme Schleder. Só senta à mesa de Ribeiro quem defende a dupla.