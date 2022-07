Monica Benicio e Andrea Cassa - Divulgação

Monica Benicio e Andrea CassaDivulgação

Publicado 24/07/2022 11:00

A educadora Andrea Cassa, militante histórica da educação no Rio, virou a principal aposta do PSOL entre as pré-candidaturas de LGBTs após a desistência da vereadora Mônica Benício em concorrer a uma vaga para a Câmara dos Deputados. O partido está de olho nos cerca de 50 mil votos recebidos por Jean Wyllys e David Miranda em 2018 — mas os dois atualmente estão no PT e PDT.