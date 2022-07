O prefeito Eduardo Paes é o presidente estadual do PSD - Fabio Costa/ Agência O Dia

O prefeito Eduardo Paes é o presidente estadual do PSDFabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 24/07/2022 09:00

Não são só as dobradinhas Marcelo Calero-Eduardo Cavaliere e Pedro Paulo-Guilherme Schleder que adotaram a estratégia de marcar a parceria por meio dos números de urna. Além das duplas 01 e 55, o PSD vai estender a tática aos ex-secretários Aquiles Barreto, Renan Ferreirinha e à estrela Daniel Soranz. O antigo responsável pela Integração Metropolitana ficou com o final 44 — e o ex-presidente da Caarj Ricardo Menezes terá um 4 a mais. Já o gonçalense que comandou a Educação ficou com o DDD carioca, e tanto João Pires como Walter Leiras repetirão o mesmo final. Essa também é a tática a ser empregada às várias dobradas do homem da vacinação: toda a turma será identificada pelo número 88. A distribuição no PSD, aliás, chegou a ter uma pequena disputa. Felipe Peixoto e Caio Vianna, ambos ex-pedetistas querendo carimbar a ida a Brasília, queriam os algarismos de Brizola. O niteroiense ganhou a parada por estar há mais tempo no 55.

Pandemia gera procura por seguros

A pandemia fez fluminenses se preocuparem mais com o futuro da família. A Prudential do Brasil viu o faturamento no segmento de seguros de pessoas aumentar em 21,9% de janeiro a maio deste ano em relação ao mesmo período de 2021. A projeção da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização é que seguros de vida, doenças graves e acidentes pessoais cresça 22,9% no Brasil.

Em busca de polêmica

O trio Daniel Silveira, Rodrigo Amorim e Paola Daniel juntou o 14 do PTB ao 2 para homenagear o artigo 142 da Constituição — aquele que descreve as Forças Armadas, mas lido de forma bem particular por alguns segmentos.

Picadinho

O Sindicato dos Comerciários está com inscrições abertas para o curso gratuito Planejamento Financeiro para o Comércio. Informações: (21) 97603-4555.

O Cinema Nosso lança amanhã o primeiro jogo de cartas antirracistas desenvolvido por mulheres negras.

Amanhã, a comemoração do Dia da Mulher Negra Latino Americana no Muhcab terá um seminário com Elisa Lucinda.

Cármem Lucia, Zélia Duncan, Heloisa Starling e Antônia Pellegrino participam da exposição Itinerários da Independência, uma parceria entre o Senado e a UFMG.