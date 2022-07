Depois de caminhada na Rocinha, Cláudio Castro e a cúpula da campanha pararam no Bracarense - Divulgação

Publicado 24/07/2022 14:58

A agenda do governador Cláudio Castro (PL) na Rocinha, na manhã de sábado (23), terminou com uma parada estratégica em um dos points mais tradicionais da Zona Sul: o Bracarense, no Leblon.

Ele dividiu a mesa com a cúpula de sua campanha pela reeleição — incluindo o aspira a vice na chapa, Washington Reis; o chefe de gabinete Rodrigo Abel; o deputado Márcio Canella (União); e o coordenador entre igrejas evangélicas, o vereador Alexandre Isquierdo (União). O sobrinho de Washington Reis, João Neto, também acompanhou a turma.

No calor que presenteou os cariocas no fim de semana, o chefe do Palácio Guanabara se rendeu a um chope gelado para acompanhar o bolinho de bacalhau.