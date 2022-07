Convenção nacional do PL no Maracanãzinho sagrou a candidatura de Bolsonaro à reeleição - Natanael Alves / PL

Convenção nacional do PL no Maracanãzinho sagrou a candidatura de Bolsonaro à reeleiçãoNatanael Alves / PL

Publicado 26/07/2022 09:00

Não faltaram filiados a outros partidos na convenção nacional do PL, no domingo, no Maracanãzinho. Arthur Lira (PP) teve lugar de destaque no palco; Daniel Silveira (PTB) foi ovacionado ao desfilar; Clarissa Garotinho (União) ficou do ladinho do adversário Romário; e Doutor Luizinho (PP) ganhou até stories com Cláudio Castro. Mas nem todos os ex-secretários do governador prestigiaram o evento. Gustavo Tutuca (PP) foi conferir ao vivo a vitória do Flu em Volta Redonda. Já Vinícius Farah (União) estava com Marcelo Cabeleireiro (DC) em uma agenda em Barra Mansa. A ausência do líder do governo na Alerj também foi notada, ainda mais que Rodrigo Bacellar é uma das apostas do PL. O campista, no entanto, teve que desmarcar todos os compromissos para cuidar da saúde — e não apareceu nem nas redes sociais. Afilhada dos Bolsonaro, Alana Passos marcou presença — da plateia. Pelo visto, a mágoa com Castro está longe de ser superada.





À espera da lista do TCE

Até o momento de fechamento desta nota, o TCE ainda não havia liberado a temida lista dos gestores com contas julgadas irregulares. O parecer é apenas opinativo — mas deixa os pré-candidatos com os nervos à flor da pele.

Projeto político adiado para 2024

A ativista do combate à violência doméstica Michele Pin desistiu de se candidatar este ano. A ex-modelo se filiou ao PSD de Eduardo Paes, mas avaliou que a pré-campanha não decolou. Ela cogita uma nova tentativa em 2024.

Picadinho

A Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim) firmou acordo de cooperação com a COOFEMCI (Coordenação Geral dos Presídios Femininos).

O fotolivro "Rio baile funk", de Vincent Rosenblatt, será lançado quinta-feira, às 18h30, na Aliança Francesa de Botafogo.

Para assistir à peça "Kodima — sobre travessias" basta levar 1k de alimento não perecível até domingo, no Teatro Gonzaguinha.

Integrantes do Conselho Comunitário de Segurança Pública se reúnem hoje, a partir de 10h, no auditório do Colégio Franco-Brasileiro, em Laranjeiras.